Красиво повышаю конверсию
Занимаюсь разработкой дизайна сайтов и приложений, иконок, баннеров, логотипов, брендбуков, визиток, скидочных купонов, сертификатов, брошюр и пр.
Также занимаюсь дизайном соцсетей.
Ведущий web-designer. Руководитель отдела Проектирования и дизайна в веб-студии.
Специалист UI/UX Design.
Специалист Usability.
Опыт работы в сфере дизайна - более 4 лет над коммерческими проектами.
Разрабатываю конверсионный дизайн. Эмоциональный дизайн, который продает. Бренд, который запоминается.
Портфолио
- Дизайн174 просмотра
- Логотип229 просмотров
- Баннер166 просмотров
- Дизайн сайта174 просмотра