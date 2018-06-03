Красиво повышаю конверсию

Занимаюсь разработкой дизайна сайтов и приложений, иконок, баннеров, логотипов, брендбуков, визиток, скидочных купонов, сертификатов, брошюр и пр.

Также занимаюсь дизайном соцсетей.

Ведущий web-designer. Руководитель отдела Проектирования и дизайна в веб-студии.

Специалист UI/UX Design.

Специалист Usability.

Опыт работы в сфере дизайна - более 4 лет над коммерческими проектами.

Разрабатываю конверсионный дизайн. Эмоциональный дизайн, который продает. Бренд, который запоминается.