Alina_Des

Алина Alina_Des

 
30 летУкраина/Харьков
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Красиво повышаю конверсию

Занимаюсь разработкой дизайна сайтов и приложений, иконок, баннеров, логотипов, брендбуков, визиток, скидочных купонов, сертификатов, брошюр и пр.

Также занимаюсь дизайном соцсетей.

Ведущий web-designer. Руководитель отдела Проектирования и дизайна в веб-студии.

Специалист UI/UX Design. 

Специалист Usability. 

Опыт работы в сфере дизайна - более 4 лет над коммерческими проектами. 

Разрабатываю конверсионный дизайн. Эмоциональный дизайн, который продает. Бренд, который запоминается. 

Дизайн сайтаБрендбук
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