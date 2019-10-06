Alinka_fly

Алина Alinka_fly

 
38 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Продвижение сайта

    Нужно вывести сайт по 3-5 ключевым словам в ТОП запросы google и там удерживать. Сайт о предоставлении складских и логистических услуг http://safelogistic.com.ua/ Ключи: Хранение Киев Ответственное хранение Ответственное ...

    Поисковые системы (SEO)18 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн одежды

    Разработка детской весенней коллекции одежды. спортивный костюм – 2 модели,штаны – 2 модели,футболка – 2 модели,джемпер – 2 модели,кофта на замке – 2 модели(итого 10 моделей) могут дополняться аксессуарами - шапка, шарф, хомутСоздавать луки, одежда ...

    Иллюстрации и Рисунки3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать шапку и логотип для детского канала на YouTube

    Нужны услуги по оформлениюдетского канала на YouTube (возраст4-9 лет, мальчики и девочки). - Баннер (шапка) - Значек (логотип) должен коррелировать с баннером (однацветовая гамма, шрифты) Что хотелось бы получить?https://www.youtube.com/channel/UCHwBjRoGO1V-H8QYXjSVHkQhttps://www.youtube.com/channel/UCWI7puXzGTPuxsoW2HD3XxQ

    Логотипы и Знаки25 заявок
    Закрыт
    6 лет назад