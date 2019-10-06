Alinka_fly

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Разработка детской весенней коллекции одежды. спортивный костюм – 2 модели,штаны – 2 модели,футболка – 2 модели,джемпер – 2 модели,кофта на замке – 2 модели(итого 10 моделей) могут дополняться аксессуарами - шапка, шарф, хомутСоздавать луки, одежда ...Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужны услуги по оформлениюдетского канала на YouTube (возраст4-9 лет, мальчики и девочки). - Баннер (шапка) - Значек (логотип) должен коррелировать с баннером (однацветовая гамма, шрифты) Что хотелось бы получить?https://www.youtube.com/channel/UCHwBjRoGO1V-H8QYXjSVHkQhttps://www.youtube.com/channel/UCWI7puXzGTPuxsoW2HD3XxQЛоготипы и Знаки25 заявокЗакрыт6 лет назад