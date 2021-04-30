AliseG

Алиса AliseG

 
34 года
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$4
выплачено фрилансерам
25%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Уникальный текст

    Здравствуйте! Меня зовут Алиса. Мне нужен уникальный текст для размещения товара на маркетплейсах. Товар: аварийный молоток и автомобильное зарядное устройство с двумя USB-портами. Что Вам для этого нужно?

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Уникальный текст

    Здравствуйте, Ольга! Меня зовут Алиса. Мне нужен уникальный текст для продажи товара на маркетплейсах. Товар: умный ночник с сенсорным управлением. Что Вам для этого нужно?

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Уникальный текст

    Здравствуйте, Елена.   Меня зовут Алиса. Нужно написать уникальный текст, для карточки товара, для размещения на маркетплейсах. Товар: термостойкие перчатки для барбекю. Что Вам для этого нужно?

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Уникальный текст

    Нужно написать уникальный текст (80-90%) для карточки товара на маркетрлейсы. Товары : перчатки для барбекю. Срок исполнения 3 дня.

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

Отзывы фрилансеров

MasterSloga
Ольга 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
4 часа назад
$4
10 баллов
4 года назад
Уникальный текст
Отличная заказчица! Приятное общение, понятное ТЗ. Рекомендую!
Отличный исполнитель! Все быстро и грамотно!
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