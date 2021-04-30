Здравствуйте! Меня зовут Алиса. Мне нужен уникальный текст для размещения товара на маркетплейсах. Товар: аварийный молоток и автомобильное зарядное устройство с двумя USB-портами. Что Вам для этого нужно?
Копирайтинг5 заявок
Закрыт
4 года назад
Здравствуйте! Меня зовут Алиса. Мне нужен уникальный текст для размещения товара на маркетплейсах. Товар: аварийный молоток и автомобильное зарядное устройство с двумя USB-портами. Что Вам для этого нужно?
Здравствуйте, Ольга! Меня зовут Алиса. Мне нужен уникальный текст для продажи товара на маркетплейсах. Товар: умный ночник с сенсорным управлением. Что Вам для этого нужно?
Здравствуйте, Елена. Меня зовут Алиса. Нужно написать уникальный текст, для карточки товара, для размещения на маркетплейсах. Товар: термостойкие перчатки для барбекю. Что Вам для этого нужно?
Нужно написать уникальный текст (80-90%) для карточки товара на маркетрлейсы. Товары : перчатки для барбекю. Срок исполнения 3 дня.