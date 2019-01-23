Alisher01

Алишер Нуркенв Alisher01

 
23 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Сделаю работу быстро, качественно и дешево!

Занимаюсь html версткой не менее 2 лет, и опыт в верстке сайтов есть! А так же осущетвляю переводы с казахского на русский и наоборот с русского на казахский языки! Еще делаю 3D модели в программе Cinema4D опыт так же присутствует.

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Отзывы заказчиков

aleksltd
Алексей 
48 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$23
6 баллов
6 лет назад
Сделать лендинг
WordPress
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