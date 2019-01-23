Сделаю работу быстро, качественно и дешево!
Занимаюсь html версткой не менее 2 лет, и опыт в верстке сайтов есть! А так же осущетвляю переводы с казахского на русский и наоборот с русского на казахский языки! Еще делаю 3D модели в программе Cinema4D опыт так же присутствует.
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Отзывы заказчиков
$23
6 баллов
6 лет назад
WordPress
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!