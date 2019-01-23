Сделаю работу быстро, качественно и дешево!

Занимаюсь html версткой не менее 2 лет, и опыт в верстке сайтов есть! А так же осущетвляю переводы с казахского на русский и наоборот с русского на казахский языки! Еще делаю 3D модели в программе Cinema4D опыт так же присутствует.