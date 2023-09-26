Переводчик

Занимаюсь переводами с английского, казахского на русский и наоборот. Сделаю для вас перевод, предусмотрев все аспекты переводоведения и правила пунктуации. Свой уровень знания английского языка оцениваю как Advanced (С1) Казахский язык родной.



Занимаюсь написанием и рерайтом рефератов, курсовых и дипломов. Могу повысить вам уникальность вашей работы в короткие сроки в любом антиплагиате.



Также могу транскрибировать аудио и видеофайлы на русском/английском/казахском языках.



Есть опыт работы в экселе/ворде над созданием графиков и диаграмм, умею быстро организовывать списки

и базы данных, также производить автоматизацию однотипных задач и прочее.