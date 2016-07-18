Alisheroka

Алишер Рахимов Alisheroka

 
31 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Разработать Маркетинг-кит

    Необходимо разработать Маркетинг-кит для digital агентства. Фирменный стиль и контент предоставлю.  Нужен хороший специалист, который сделает все качественно.

    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Веб дизайн для ОАЭ Дубаи

    Нужен веб-дизайн для зарубежного сайта ОАЭ Дубай.  Нужны только опытные веб-дизайнеры, у которых уже была практика создания зарубежных сайтов.

    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нарисовать страничку

    Нужно нарисовать аналог страницы http://startup.ae Сделать что то поинтереснее, можно цветное решение. На фоне должен быть Дубай. Логотип имеется, вышлю на вашу электронную почту.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нарисовать логотип+фирменный стиль (визитка\бланк)

    $115

    Нарисовать логотип+фирменный стиль (визитка\бланк). Название зарубежной компании BOBU. домен bobu.ae Digital агентство - занимается созданием продающих сайтов и развитием IT-стартапов . Очень современная компания.  Услуги ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

Nemokor
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$150
9 баллов
8 лет назад
Разработать Маркетинг-кит
Все ок.
Рекомендую
Ответный отзыв
onipkodmitriy
30 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Нарисовать страничку
Все ок!
Рекомендую
Ответный отзыв
s_el
53 года
13 лет в сервисе
Была
час назад
$115
10 баллов
9 лет назад
Нарисовать логотип+фирменный стиль (визитка\бланк)
Спасибо за выбор моей работы в конкурсе и сотрудничество. Рекомендую.
Отличная работа. Рекомендую всем. Спасибо
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