Alisheroka

Необходимо разработать Маркетинг-кит для digital агентства. Фирменный стиль и контент предоставлю. Нужен хороший специалист, который сделает все качественно.
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Завершен
8 лет назад
Необходимо разработать Маркетинг-кит для digital агентства. Фирменный стиль и контент предоставлю. Нужен хороший специалист, который сделает все качественно.
Нужен веб-дизайн для зарубежного сайта ОАЭ Дубай. Нужны только опытные веб-дизайнеры, у которых уже была практика создания зарубежных сайтов.
Нужно нарисовать аналог страницы http://startup.ae Сделать что то поинтереснее, можно цветное решение. На фоне должен быть Дубай. Логотип имеется, вышлю на вашу электронную почту.
Нарисовать логотип+фирменный стиль (визитка\бланк). Название зарубежной компании BOBU. домен bobu.ae Digital агентство - занимается созданием продающих сайтов и развитием IT-стартапов . Очень современная компания. Услуги ...