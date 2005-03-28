Создание и наполнение интернет-магазинов на платформе Magento

Движение прогресса неуловимо движется вперед, что заставляет Вас осваивать все новые решения для вашего бизнеса. Безусловно, одним из таких решений на сегодняшний день является – Интернет-торговля. Она способна не только расширить Ваш бизнес используя собственную торговую площадку, а также позволит открыть абсолютно новый источник дохода с нуля, а после автоматизации первого открыть еще один и так до бесконечности, все зависит только от Ваших амбиций. Ключевым фактором успеха является правильный подбор eCommerce-платформы и команды профессионалов достойных реализации Ваших великолепных идей.

Безусловным лидером во всем мире, среди eCommerce-платформ, заслуженно считается только одна из них – Magento. Остальные ей, всё-таки, проигрывают. И это связано с тем, что сама Magento имеет огромный набор инструментов, который позволяет реализовать абсолютно любые задачи известные на сегодня в Интернет-торговле. Кроме всего прочего, платформа имеет открытый исходный код – Open Source, что позволяет интегрировать решения, которые не входят в базовую сборку команды разработчиков. Чтобы быть успешным, необходимо всегда ориентироваться на лидеров, а лидерами в украинской Интернет-торговле на сегодня являются такие проекты, как: rozetka.ua, allo.ua, f.ua, comfy.ua и др. – все эти проекты объединяет то, что они используют аналогичную платформу, как вы уже догадались – Magento. Выбор очевиден.

Но не бывает бочки мёда без ложки дёгтя, коей является сложность создания и настройки Интернет-магазина на данной платформе. Она требует особых навыков и определенной накопительной базы расширений, которые наши разработчики своими силами адаптируют с Вашим магазином. Кроме того, мы покажем Вам, как работать с административной панелью сайта и по желанию можем предоставить дальнейшую техническую поддержку и сопровождение Вашего проекта.

Выбирая наши услуги – Вы выбираете команду профессионалов, готовых к сложным проектам, а не менее важно – экономите значительную сумму денег, которую Вы можете потратить на развитие вашего бизнеса.

УСЛУГИ КОПИРАЙТА

Мы – сформировавшаяся команда из копирайтеров, рерайтеров и мастеров графического искусства. Мы знаем, как наполнить ваш сайт только качественным контентом. Тем самым вы получите возможность извлечь максимальную прибыль из вашего проекта, а также повысить к нему лояльность ваших клиентов. Присутствие у нас положительного опыта в наполнении контентом второго самого крупного интернет-магазина Украины позволяет предоставлять нашим клиентам следующие услуги:

1. Написание статей (копирайт, рерайт, seo, продающие тексты)

2. Наполнение интернет-магазина

3. Текстовое описание к товарам

4. Создание графических баннеров и др. креативов

5. Написание и публикация отзывов

Самое главное наше преимущество то, что мы всегда готовы рассматривать любые варианты сотрудничества и к каждому заказчику предоставляем индивидуальный подход. У вас горят сроки? Не стоит терять драгоценное время! Мы команда профессионалов и не понаслышке знаем и понимаем, что такое выполнение плана и соблюдение сроков наших клиентов. Каждая буква и каждый пиксель в блоках нашего контента – слаженный и проверенный механизм, который станет прочным фундаментом для успеха в вашем бизнесе!

Мы знаем, чего хотят наши заказчики! Цель, к которой мы безудержно стремимся – чтобы наши клиенты возвращались к нам снова и снова. Ваш сайт давно устал от тусклых текстов. Пришло время выходить на новый уровень бизнеса – время заказывать качественный контент!