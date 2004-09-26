Требуется разработка интернет-магазина цифровых товаров с функционалом, похожим на 1dollar.ru. Оплата будет зависеть от скорости выполнения проекта. Обсуждение деталей возможно, если потребуется дополнительная информация.
Нужен электронный магазин со всеми возможностями
Профессиональный Электронный магазин.
Заявки фрилансеров
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