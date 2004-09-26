Разработка интернет-магазина, где пользователи могут регистрироваться как продавцы и предлагать свои товары. Система обеспечивает удобное оформление заказов, а продавцы получают доступ к информации о покупателях. Все расчеты и взаимодействие проходят мимо магазина, с минимальной оплатой за услуги. Удобный интерфейс для управления аккаунтом и информацией о товарах.