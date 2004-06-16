Переделка примитивного eShopА

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт13 заявок382 просмотра

Имеется сайт на английском (интернет магазин) со статическим содержанием (ХТМЛ), из 30-40 идентичных страниц. Заказчик желает точно такую-же страницу/сайт на 3х языках (англ., немецком и русском, переводы на 95% готовы и будут предоставлены, где русского перевода нехватает - надо довести до ума). При покупках в магазине, в конце заказа необходим скрипт на ПХП для проверки корректности выбранных покупателем свойств товара, оформления заказа и сохранения данных о заказах в MySQL ДБ. Все это дело надо залить потом на уже имеющийся хостинг и настроить, так чтобы заказчик получил готовый магазин под ключ.

MySQLPHP
21 год назад
dima_mg
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Переделка примитивного eShop'a

    $30

    Необходимо создать многопязычный интернет-магазин на английском, немецком и русском языках. Заказчик предоставит переводы на 95%. Требуется реализовать проверку свойств товара и оформление заказа с использованием PHP, а также сохранить данные в MySQL. Готовый сайт нужно разместить на существующем хостинге и настроить под ключ.

    MySQLPHP
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    21 год назад

  • Интернет-магазин www.tmland.ru

    $220

    Требуется разработать и встроить интернет-магазин на сайт www.tmland.ru. Необходима полная интеграция с текущей платформой, учитывая все аспекты функционала и дизайна для удобства пользователей.

    Интернет-магазины21 заявка
    Закрыт
    21 год назад

  • Разработка магазина

    $300

    Требуется разработка интернет-магазина по продаже фильмов и аудиокниг с уникальным дизайном и функционалом. Включает удобную корзину, подсчет расходов, учет заказов и интерактивную форму заказа. Необходима проверка посетителей по IP и cookie. Стандартные скрипты не подойдут.

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    21 год назад

  • Книжный интернет-магазин

    Требуется разработка простого интернет-магазина для книг с учетом готовой дизайнерской концепции. Приложите автоматизацию оформления счетов и рассылок новостей. Ожидается опрятный и понятный интерфейс, аналог biz-books.ru. Качество работы и сроки важны для перспективы дальнейшего сотрудничества.

    Интернет-магазины37 заявок
    Закрыт
    21 год назад

  • Магазин - доска

    Разработка интернет-магазина, где пользователи могут регистрироваться как продавцы и предлагать свои товары. Система обеспечивает удобное оформление заказов, а продавцы получают доступ к информации о покупателях. Все расчеты и взаимодействие проходят мимо магазина, с минимальной оплатой за услуги. Удобный интерфейс для управления аккаунтом и информацией о товарах.

    Интернет-магазины22 заявки
    Закрыт
    21 год назад

  • Создание сайта аукциона

    Требуется разработка сайта аукциона для интернет-магазинов. Необходимо создать функционал и дизайн, соответствующий современным требованиям. Предпочтительно резиденты Санкт-Петербурга.

    Интернет-магазины16 заявок
    Закрыт
    21 год назад

  • Интернет-магазин X-CARD

    $40

    Требуется выполнить установку и отладку скриптов для интернет-магазина X-CARD. Необходимы навыки работы с веб-технологиями и опыт в настройке функционала интернет-магазинов.

    Интернет-магазины22 заявки
    Закрыт
    21 год назад

  • ИНТерНЕТ МАГАЗИН

    $500

    Требуется разработать дизайн и создать интернет-магазин для продажи компьютерных комплектующих и расходных материалов. Домен и хостинг уже оформлены. Ожидается качественный и удобный интерфейс для пользователей.

    Интернет-магазины39 заявок
    Закрыт
    21 год назад

  • ECommerseI

    $200

    Разработка интернет-магазина с функционалом доставки товаров и поддержкой различных методов оплаты. Возможность интеграции дополнительных сервисов по желанию заказчика. Создайте удобный и современный электронный магазин для успешной торговли.

    Интернет-магазины25 заявок
    Закрыт
    21 год назад

  • Магазин пин-кодов

    $70

    Pinshop.ws предлагает широкий выбор пин-кодов для белорусских интернет-провайдеров и сотовых операторов. Варианты доставки включают e-mail, SMS и WMID. Зарегистрированные пользователи получают скидки и дополнительные возможности для покупок. На сайте представлены статистика продаж и лидеры продаж, а также удобная админ-панель для управления контентом.

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    21 год назад