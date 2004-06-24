Имеется сайт (интернет магазин) на англ., немецком и русском со статическим/динамическим содержанием (ХТМЛ/ПХП). Заказчик желает редизайн странички. + Желательно долгосрочное сотрудничество.
- $50Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт18 лет назад
- $15
Имеется 3х-языковой сайт - интернет магазин(нем., англ, рус.), с содержанием (ХТМЛ/ПХП). Готовая база данных. Данные о заказах хранятся в MySQL ДБ. Переводы на 98% готовы. Задача, видоизменить + оптимировать сайт, исправить грамм., ошибки ...Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт19 лет назад
- $30
Имеется сайт на английском (интернет магазин) со статическим содержанием (ХТМЛ), из 30-40 идентичных страниц. Заказчик желает точно такую-же страницу/сайт на 3х языках (англ., немецком и русском, переводы на 95% готовы и будут предоставлены, где русского ...Интернет-магазины13 заявокЗакрыт19 лет назад
- $30
Имеется сайт на английском (интернет магазин) со статическим содержанием (ХТМЛ), из 30-40 идентичных страниц. Заказчик желает точно такую-же страницу/сайт на 3х языках (англ., немецком и русском, переводы на 95% готовы и будут предоставлены, где русского ...Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт19 лет назад