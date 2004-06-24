Имеется сайт на английском (интернет магазин) со статическим содержанием (ХТМЛ), из 30-40 идентичных страниц. Заказчик желает точно такую-же страницу/сайт на 3х языках (англ., немецком и русском, переводы на 95% готовы и будут предоставлены, где русского ...