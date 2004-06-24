dima_mg

Гость dima_mg

 
NaN лет
20 лет на фриланс-бирже
Был
20 лет назад
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  • Redisign

    $50

    Имеется сайт (интернет магазин) на англ., немецком и русском со статическим/динамическим содержанием (ХТМЛ/ПХП). Заказчик желает редизайн странички. + Желательно долгосрочное сотрудничество.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    18 лет назад

  • Переделка примитивного eShopa

    $15

    Имеется 3х-языковой сайт - интернет магазин(нем., англ, рус.), с содержанием (ХТМЛ/ПХП). Готовая база данных. Данные о заказах хранятся в MySQL ДБ. Переводы на 98% готовы. Задача, видоизменить + оптимировать сайт, исправить грамм., ошибки ...

    MySQL
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    19 лет назад

  • Переделка примитивного eShopА

    $30

    Имеется сайт на английском (интернет магазин) со статическим содержанием (ХТМЛ), из 30-40 идентичных страниц. Заказчик желает точно такую-же страницу/сайт на 3х языках (англ., немецком и русском, переводы на 95% готовы и будут предоставлены, где русского ...

    MySQL
    Интернет-магазины13 заявок
    Закрыт
    19 лет назад

  • Переделка примитивного eShop'a

    $30

    Имеется сайт на английском (интернет магазин) со статическим содержанием (ХТМЛ), из 30-40 идентичных страниц. Заказчик желает точно такую-же страницу/сайт на 3х языках (англ., немецком и русском, переводы на 95% готовы и будут предоставлены, где русского ...

    MySQL
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    19 лет назад