Имеется сайт на английском (интернет магазин) со статическим содержанием (ХТМЛ), из 30-40 идентичных страниц. Заказчик желает точно такую-же страницу/сайт на 3х языках (англ., немецком и русском, переводы на 95% готовы и будут предоставлены, где русского перевода нехватает - надо довести до ума). При покупках в магазине, в конце заказа необходим скрипт на ПХП для проверки корректности выбранных покупателем свойств товара, оформления заказа и сохранения данных о заказах в MySQL ДБ. Все это дело надо залить потом на уже имеющийся хостинг и настроить, так чтобы заказчик получил готовый магазин под ключ.