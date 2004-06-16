Требуется разработать и встроить интернет-магазин на сайт www.tmland.ru. Необходима полная интеграция с текущей платформой, учитывая все аспекты функционала и дизайна для удобства пользователей.
Переделка примитивного eShop'a
Имеется сайт на английском (интернет магазин) со статическим содержанием (ХТМЛ), из 30-40 идентичных страниц. Заказчик желает точно такую-же страницу/сайт на 3х языках (англ., немецком и русском, переводы на 95% готовы и будут предоставлены, где русского перевода нехватает - надо довести до ума). При покупках в магазине, в конце заказа необходим скрипт на ПХП для проверки корректности выбранных покупателем свойств товара, оформления заказа и сохранения данных о заказах в MySQL ДБ. Все это дело надо залить потом на уже имеющийся хостинг и настроить, так чтобы заказчик получил готовый магазин под ключ.
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