AllDemonSame

Всем привет! Молодая команда разработчиков по созданию нового конструктора сайтов ищет людей на custdev-интервью, кто занимается созданием сайтов, лендингов, интернет-магазинов на Тильде. Нам интересно пообщаться с разработчиками, дизайнерами, маркетологами, ...