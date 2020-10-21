AllDemonSame

Владислав AllDemonSame

 
29 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

DimaLukyanenko
Дмитрий 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Интервью на тему создания сайтов при помощи конструктора Tilda
Tilda
Быстрая коммуникация и оплата. Рекомендую!
Рекомендую!
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