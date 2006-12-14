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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
17 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$15
10 баллов
17 лет назад
Быстро и качественно выполнил работу.Приятно было сотрудничать с таким человеком!Можете смело нанимать его.Спасибо
Ответный отзыв
Приятно иметь дело с человеком, который знает что хочет и может это обьяснить тебе!!!