Almancer

Алексей Бобрецов Almancer

 
35 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Тексты, переводы: английский и норвежский

Опыт переводческой деятельности — 5 лет, создания текстов — с момента, как научился писать.

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Отзывы заказчиков
shtolz
Эдуард 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$3
10 баллов
5 лет назад
Cтатья на тему радиоуправляемых моделей
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Aledo
31 годУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$10
9 баллов
5 лет назад
2 текста по 1500 знаков на лендинг психологов
Алексей ответственный исполнитель, хорошо выполнил работу и в сроки.
С Алексеем приятно работать: своевременный и исчерпывающий фидбэк, четкая постановка задачи, готовность предоставить дополнительный материал и гибкость в согласовании дэдлайна и способа оплаты. Очень рад возможности такого сотрудничества!
Ответный отзыв
Продающие тексты
1 отзыв
$2.5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга