Тексты, переводы: английский и норвежский
Опыт переводческой деятельности — 5 лет, создания текстов — с момента, как научился писать.
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
5 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
9 баллов
5 лет назад
Алексей ответственный исполнитель, хорошо выполнил работу и в сроки.
Ответный отзыв
С Алексеем приятно работать: своевременный и исчерпывающий фидбэк, четкая постановка задачи, готовность предоставить дополнительный материал и гибкость в согласовании дэдлайна и способа оплаты. Очень рад возможности такого сотрудничества!
Продающие тексты
1 отзыв
$2.5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга