Есть сайт www.alpromtlt.ru Сделан редизайн. Нужна качественная верстка, + натяжка на CMS . Сайту 2 года и он неплохо индексируется по нужым запросам. Важно чтобы все было сделано так чтобы не испортить ...
HTML-верстка8 заявок
Закрыт
14 лет назад
Есть сайт www.alpromtlt.ru Сделан редизайн. Нужна качественная верстка, + натяжка на CMS . Сайту 2 года и он неплохо индексируется по нужым запросам. Важно чтобы все было сделано так чтобы не испортить ...
Здравствуйте. Нужно поправить дизайн сайта www.alpromtlt.ru Что нужно в первую очередь: 1. Необходима более удобная навигация. 2. Необходимо привести в порядок верстку, изменить структуру страницы. 3. Может у ...