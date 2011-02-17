Alprom

Алексей Alprom

 
52 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Сделал редизайн сайта. Нужна верстка + CMS

    Есть сайт www.alpromtlt.ru Сделан редизайн. Нужна качественная верстка, + натяжка на CMS . Сайту 2 года и он неплохо индексируется по нужым запросам. Важно чтобы все было сделано так чтобы не испортить ...

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Редизайн сайта

    Здравствуйте. Нужно поправить дизайн сайта www.alpromtlt.ru Что нужно в первую очередь: 1. Необходима более удобная навигация. 2. Необходимо привести в порядок верстку, изменить структуру страницы. 3. Может у ...

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    14 лет назад