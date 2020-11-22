Alvin_11

Евгений Alvin_11

 
45 летГермания/Франкфурт
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$400
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
tevik
Денис 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$400
10 баллов
3 года назад
Ищем опытного программиста
Отличный заказчик, сотрудничеством доволен на 100%
Alles bestens.
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