Требования: 1. Опыт работы с PHP 5.6 - 7 (ООП) 2. Работа с БД mySQL, составление сложных, нестандартных запросов 3. Хорошие знания JS, jQuery 4. Знание DHTML , CSS3 (flex + grid), bootstrap 4+ 5. Хорошие знания фреймверка Laravel 4+ 6. ...
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$400
выплачено фрилансерам
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- Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Вы можете сделать плагин для shop системы ShopwareВеб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Требования: 1. Опыт работы с PHP 5.6 - 7 (ООП) 2. Работа с БД mySQL, составление сложных, нестандартных запросов 3. Хорошие знания JS, jQuery 4. Знание DHTML , CSS3 (flex + grid), bootstrap 4+ 5. Хорошие знания фреймверка Laravel 4+ 6. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Требования: 1. Опыт работы с PHP 5.6 - 7 (ООП) 2. Работа с БД mySQL, составление сложных, нестандартных запросов 3. Хорошие знания JS, jQuery 4. Знание DHTML , CSS3 (flex + grid), bootstrap 4+ 5. Хорошие знания фреймверка Laravel 4+ 6. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Отзывы фрилансеров
$400
10 баллов
3 года назад
Отличный заказчик, сотрудничеством доволен на 100%
Ответный отзыв
Alles bestens.