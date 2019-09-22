Территория эффективных текстов
Будем знакомы, Светлана Амурская, копирайтер. Экономист по образованию, повелитель слов по призванию.
Мое первое образование «Информационные системы в экономике».Работа экономистом научила меня структурировать и схематично представлять суть задачи. Технический склад ума помогает оперативно построить алгоритм
задания, избежать лишних деталей и отсечь все ненужное.
Написание текста для меня сродни увлекательному собиранию конструктора«Лего», где из кучи маленьких деталей-слов вырастает завораживающее сочинение, с идеально подогнанными фразами и выражениями.
Облекаю сухой язык технического задания в красочные образы текста. Проверяю написанные статьи на наличие стоп-слов и «воды» в сервисах «Главред.ру» и «Тургенев».
Занятия йогой на протяжении пяти лет взрастили во мне усидчивость, умение усмирять амбиции и гибко относиться к требованиям и желаниям заказчика. А проявления перфекционизма и гипертрофированной ответственности не дают мне писать небрежно.
В моем лице Вы получите исполнителя, четко и структурировано реализующего ТЗ. А мой жизненный опыт и эрудированность во многих вопросах сделают текст легким и доступным для понимания. Вдохновенно пишу на следующие темы:
1. Психология
2. Педагогика
3. Личные финансы
4. Йога
5. Здоровье
6. Эзотерика
7. Саморазвитие
8. Развитие творческих способностей
Создам для вас:
· информационные статьи
· SEO-оптимизированные тексты
· продающие тексты
· тексты для лендингов
· описания для интернет-магазинов
· тексты на главную страницу сайта
· письма для рассылок
А также:
услуги контент – менеджера и администратора социальных сетей.
Выбрав меня исполнителем, Вы можете быть уверены:
· в уникальности и достоверности моих работ, поскольку я ответственно подхожу к сбору информации
по тематике статьи;
· в получении заказа точно в срок или раньше;
· в легкости восприятия и привлекательности текста для читателей;
· в возможности исправлений в работе для приведения к результату, который вас устроит.
Постоянно обучаюсь и повышаю квалификацию копирайтера. Успешно освоила три уровня школы копирайтинга и тренинг «Тексты для соцсетей 2.0» Юлии Волкодав. Прохожу обучение на тренинге Петра Панды «LSI-копирайтинг: мастер контента». Изучаю дополнительную литературу по маркетингу, продвижению товаров и услуг, личностному росту,
творческому самовыражению.
Пишите мне на почту [email protected] или в WhatsApp +7-914-585-1254.