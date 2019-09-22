Территория эффективных текстов

Территория эффективных текстов

Будем знакомы, Светлана Амурская, копирайтер. Экономист по образованию, повелитель слов по призванию.

Мое первое образование «Информационные системы в экономике».Работа экономистом научила меня структурировать и схематично представлять суть задачи. Технический склад ума помогает оперативно построить алгоритм

задания, избежать лишних деталей и отсечь все ненужное.

Написание текста для меня сродни увлекательному собиранию конструктора«Лего», где из кучи маленьких деталей-слов вырастает завораживающее сочинение, с идеально подогнанными фразами и выражениями.

Облекаю сухой язык технического задания в красочные образы текста. Проверяю написанные статьи на наличие стоп-слов и «воды» в сервисах «Главред.ру» и «Тургенев».

Занятия йогой на протяжении пяти лет взрастили во мне усидчивость, умение усмирять амбиции и гибко относиться к требованиям и желаниям заказчика. А проявления перфекционизма и гипертрофированной ответственности не дают мне писать небрежно.

В моем лице Вы получите исполнителя, четко и структурировано реализующего ТЗ. А мой жизненный опыт и эрудированность во многих вопросах сделают текст легким и доступным для понимания. Вдохновенно пишу на следующие темы:

1. Психология

2. Педагогика

3. Личные финансы

4. Йога

5. Здоровье

6. Эзотерика

7. Саморазвитие

8. Развитие творческих способностей

Создам для вас:

· информационные статьи

· SEO-оптимизированные тексты

· продающие тексты

· тексты для лендингов

· описания для интернет-магазинов

· тексты на главную страницу сайта

· письма для рассылок

А также:

услуги контент – менеджера и администратора социальных сетей.

Выбрав меня исполнителем, Вы можете быть уверены:

· в уникальности и достоверности моих работ, поскольку я ответственно подхожу к сбору информации

по тематике статьи;

· в получении заказа точно в срок или раньше;

· в легкости восприятия и привлекательности текста для читателей;

· в возможности исправлений в работе для приведения к результату, который вас устроит.

Постоянно обучаюсь и повышаю квалификацию копирайтера. Успешно освоила три уровня школы копирайтинга и тренинг «Тексты для соцсетей 2.0» Юлии Волкодав. Прохожу обучение на тренинге Петра Панды «LSI-копирайтинг: мастер контента». Изучаю дополнительную литературу по маркетингу, продвижению товаров и услуг, личностному росту,

творческому самовыражению.

Пишите мне на почту [email protected] или в WhatsApp +7-914-585-1254.