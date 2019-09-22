Amurskaya

Светлана Amurskaya

 
47 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Территория эффективных текстов

Территория эффективных текстов

Будем знакомы, Светлана Амурская, копирайтер. Экономист по образованию, повелитель слов по призванию.

Мое первое образование «Информационные системы в экономике».Работа экономистом научила меня структурировать и схематично представлять суть задачи.  Технический склад ума помогает оперативно построить алгоритм

задания, избежать лишних деталей и отсечь все ненужное.

Написание текста для меня сродни увлекательному собиранию конструктора«Лего», где из кучи маленьких деталей-слов вырастает завораживающее сочинение, с идеально подогнанными фразами и выражениями.

Облекаю сухой язык технического задания в красочные образы текста. Проверяю написанные статьи на наличие стоп-слов и «воды» в сервисах «Главред.ру» и «Тургенев».

Занятия йогой на протяжении пяти лет взрастили во мне усидчивость, умение усмирять амбиции и гибко относиться к требованиям и желаниям заказчика. А проявления перфекционизма и гипертрофированной ответственности не дают мне писать небрежно.

В моем лице Вы получите исполнителя, четко и структурировано реализующего ТЗ. А мой жизненный опыт и эрудированность во многих вопросах сделают текст легким и доступным для понимания. Вдохновенно пишу на следующие темы:

1.     Психология

2.     Педагогика

3.     Личные финансы

4.     Йога

5.     Здоровье

6.     Эзотерика

7.     Саморазвитие

8.     Развитие творческих способностей 

 

Создам для вас:

·       информационные статьи

·       SEO-оптимизированные тексты

·       продающие тексты

·       тексты для лендингов

·       описания для интернет-магазинов

·       тексты на главную страницу сайта

·       письма для рассылок

 

А также:

услуги контент – менеджера и администратора социальных сетей.

Выбрав меня исполнителем, Вы можете быть уверены:

·        в уникальности и достоверности моих работ, поскольку я ответственно подхожу к сбору информации

по тематике статьи;

·        в получении заказа точно в срок или раньше;

·        в легкости восприятия и привлекательности текста для читателей;

·        в возможности исправлений в работе для приведения к результату, который вас устроит.

Постоянно обучаюсь и повышаю квалификацию копирайтера. Успешно освоила три уровня школы копирайтинга и тренинг «Тексты для соцсетей 2.0» Юлии Волкодав. Прохожу обучение на тренинге Петра Панды «LSI-копирайтинг: мастер контента». Изучаю дополнительную литературу по маркетингу, продвижению товаров и услуг, личностному росту,

творческому самовыражению.

Пишите мне на почту [email protected] или в WhatsApp +7-914-585-1254.

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Отзывы заказчиков

Olesya-RSYA
Олеся 
39 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
$5
9 баллов
6 лет назад
Томат Матрешка - характеристика и описание сорта
Хорошая работа, выполненная раньше указанного срока. Рекомендую автора к сотрудничеству, как ответственного и исполнительного
Четкое и подробное ТЗ, понятные пояснения, быстрая проверка. Осталось приятное впечатления от сотрудничества. Спасибо!
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