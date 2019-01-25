AnNyu

Анна Седакова AnNyu

 
31 годРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Вам нужен оригинальный дизайн- вам ко мне.

Рисунки и иллюстраци, Комиксы, 3D Графика, Дизайн сайтов, 3D Графика/Анимация. Сделаю быстро и по доступной цене!

Дизайн сайта
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
spanias01
44 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Нужен дизайн для сервиса кальянов
Анна, отлично справилась с работой, сделала все быстро и вовремя, Рекомендую!
Все гуд, работа выполнена рекомендую.
Ответный отзыв