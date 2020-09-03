AnastasiaGald

Гальд AnastasiaGald

 
23 годаУзбекистан/Ташкент
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Видеомонтаж

Опыт работы 2 года

Работаю в After Effects и Premiere Pro

Сделаю качественно и быстро

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Arishkat8
Арина 
32 годаЧехия
7 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$5
10 баллов
3 года назад
Видео реклама
Работала с Настей впервые. Заказывала создание видео с нужным эффектом. Настя все сделала за 1 день. Я осталась очень довольна и коммуникацией и сроками и качеством работы. Натя, еще раз спасибо, буду обращаться снова :)
Очень приятный в общении человек) Задание дано четкое и понятное Взаимопонимание на высшем уровне Рада была сотрудничать:) Хороший заказчик, рекомендую)
Ответный отзыв
mrIgnat
Павел 
39 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Смонтировать 5 минутное видео
Человек с полу слова понимает что нужно сделать, и делает отлично с первого раза! Рекомендую!
Приятный в общении человек. Задание было описано предельно ясно,коммуникация и понимание на высшем уровне!
Ответный отзыв