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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
3 года назад
Работала с Настей впервые. Заказывала создание видео с нужным эффектом. Настя все сделала за 1 день. Я осталась очень довольна и коммуникацией и сроками и качеством работы. Натя, еще раз спасибо, буду обращаться снова :)
Ответный отзыв
Очень приятный в общении человек) Задание дано четкое и понятное Взаимопонимание на высшем уровне Рада была сотрудничать:) Хороший заказчик, рекомендую)
$5
10 баллов
3 года назад
Человек с полу слова понимает что нужно сделать, и делает отлично с первого раза! Рекомендую!
Ответный отзыв
Приятный в общении человек. Задание было описано предельно ясно,коммуникация и понимание на высшем уровне!