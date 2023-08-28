Обо мне
"Привет! Я — Настя, и я творческий автор с множеством увлекательных навыков. Мое сердце бьется в ритме слов, и я специализируюсь на копирайтинге, где каждое предложение, как нота в мелодии, создает гармонию в тексте. Моя страсть - перевод текстов с разных языков, делая их доступными и понятными для широкой аудитории.
Но это не все! Я также творческий вдохновитель и организатор мероприятий. В моем мире искусства каждый день — это новая страница сценария, где я создаю уникальные истории для фильмов и сериалов. Все, что мне нужно — это искра вдохновения, чтобы превратить идеи в реальность.
Сценарии
нет отзывов
$500/час
от $6000от 2 дней
#225
Контекстная реклама
нет отзывов
$600/час
от $3500от 1 дня
#568
Озвучивание
нет отзывов
$500/час
от $3500от 1 дня
#627
Продающие тексты
нет отзывов
$100/час
от $3000от 1 дня
#936
Копирайтинг
нет отзывов
$100/час
от $3000от 1 дня
#5449