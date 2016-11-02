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Анастасия
Anastasia_Lama
Anastasia_Lama
42 года
9 лет на
фриланс
-бирже
Была
8 лет назад
Создание и дизайн фирменного стиля, логотипа, афиши, плаката
Хорошего настроения!
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от $80
от 2 дней
#1946
Фирменный стиль
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от $150
от 3 дней
#2020
Верстка полиграфии
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от $50
от 3 дней
#2047
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $90
от 2 дней
#4899
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