Anastasia_Lama

Анастасия Anastasia_Lama

 
42 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Создание и дизайн фирменного стиля, логотипа, афиши, плаката

  

Хорошего настроения!

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#1946
Фирменный стиль
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#2020
Верстка полиграфии
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от 3 дней
#2047
Логотипы и Знаки
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#4899