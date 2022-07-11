Anastasiaborr

Анастасия Anastasiaborr

 
21 годУкраина/Одесса
2 года на фриланс-бирже
Была
8 месяцев назад
Качественная работа с текстами! Работа на результат!

Я готова стать вашим помощником в любом деле!

Свободно владею такими иностранными языками как Английский, Французский и Шведский.

Совершенствую свои знания на постоянной основе.

Имею огромный опыт в наборе, переводе, редакции различных текстов!

Так же провожу анализ текста на уникальность.

Все работы выполняю в кратчайшие сроки за приятную цену, все работы делаю на результат.

Буду рада сотрудничеству с вами!

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$10
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Отзывы заказчиков
Suworoff
44 годаГермания
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$12
10 баллов
год назад
Перевести 7 историй с русского на шведский
Хорошая работа
Прекрасный работодатель!) всем советую
Ответный отзыв
Suworoff
44 годаГермания
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$12
10 баллов
год назад
Перевод коротких историй с русского на шведский
Рекомендую к сотрудничеству
Очень рекомендую работать с Сергеем, точные задачи и прекрасная коммуникация)
Ответный отзыв