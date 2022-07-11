Качественная работа с текстами! Работа на результат!

Я готова стать вашим помощником в любом деле!

Свободно владею такими иностранными языками как Английский, Французский и Шведский.

Совершенствую свои знания на постоянной основе.

Имею огромный опыт в наборе, переводе, редакции различных текстов!

Так же провожу анализ текста на уникальность.

Все работы выполняю в кратчайшие сроки за приятную цену, все работы делаю на результат.

Буду рада сотрудничеству с вами!