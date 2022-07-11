Качественная работа с текстами! Работа на результат!
Я готова стать вашим помощником в любом деле!
Свободно владею такими иностранными языками как Английский, Французский и Шведский.
Совершенствую свои знания на постоянной основе.
Имею огромный опыт в наборе, переводе, редакции различных текстов!
Так же провожу анализ текста на уникальность.
Все работы выполняю в кратчайшие сроки за приятную цену, все работы делаю на результат.
Буду рада сотрудничеству с вами!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$12
10 баллов
год назад
Хорошая работа
Ответный отзыв
Прекрасный работодатель!) всем советую
$12
10 баллов
год назад
Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Очень рекомендую работать с Сергеем, точные задачи и прекрасная коммуникация)