Пишу копирайт и рерайт. Перевожу с итальянского

Меня зовут Анастасия. С основами копирайтинга я познакомилась еще в 2007 году.

Пишу грамотный и интересный копирайт, который легко читается.

Умею непринужденно вплетать в текст ключевые слова и выражения.

Кроме того, выполняю качественный рерайт статей и перевожу с итальянского.

При сотрудничестве со мной Вы всегда получаете:

- Текст с уникальностью 100%. Неважно копирайт это или рерайт.

- Хорошо структурированный текст. Любая моя статья имеет вступление, подзаголовки, списки (если это уместно) и заключение.

- Грамотный текст. Я тщательно проверяю каждую свою статью на наличие ошибок с помощью специальных программ. Кроме того, перечитываю каждый текст несколько раз чтобы убедиться в благозвучии фраз и отсутствии стилистических неточностей.

К работе всегда отношусь очень ответственно. Заказы выполняю в установленный срок.