Меня зовут Анастасия. С основами копирайтинга я познакомилась еще в 2007 году.
Пишу грамотный и интересный копирайт, который легко читается.
Умею непринужденно вплетать в текст ключевые слова и выражения.
Кроме того, выполняю качественный рерайт статей и перевожу с итальянского.
При сотрудничестве со мной Вы всегда получаете:
- Текст с уникальностью 100%. Неважно копирайт это или рерайт.
- Хорошо структурированный текст. Любая моя статья имеет вступление, подзаголовки, списки (если это уместно) и заключение.
- Грамотный текст. Я тщательно проверяю каждую свою статью на наличие ошибок с помощью специальных программ. Кроме того, перечитываю каждый текст несколько раз чтобы убедиться в благозвучии фраз и отсутствии стилистических неточностей.
К работе всегда отношусь очень ответственно. Заказы выполняю в установленный срок.
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