AnatoliiBorzyh

Необходимо: 1) Написать макрос, который приведет word файлы к виду как Эталон.doc (необходимо, чтобы макрос формировал стили Заголовок 1, Заголовок 2 и отформатировал тексты к виду как Эталон.doc) 2) Прислать отформатированные doc-файлы. ...