AnatoliiBorzyh

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Построить консольное приложение на C#, которое строит в Microsoft Visio ориентированный граф Подробное описание в приложенном файле
Прикладное ПО4 заявки
Закрыт
7 лет назад
Построить консольное приложение на C#, которое строит в Microsoft Visio ориентированный граф Подробное описание в приложенном файле
Необходимо: 1) Написать макрос, который приведет word файлы к виду как Эталон.doc (необходимо, чтобы макрос формировал стили Заголовок 1, Заголовок 2 и отформатировал тексты к виду как Эталон.doc) 2) Прислать отформатированные doc-файлы. ...