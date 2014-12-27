- Для украинских фрилансеров. Оплата в гривнах на карточку ПриватБанка. - Стоимость: НАПИШИТЕ ВАШУ ЦЕНУ по этой работе - Есть страница подписики http://newmarketingforce.com/wt2/. Нужно: - 1) ...
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
10 лет назад
- Для украинских фрилансеров. Оплата в гривнах на карточку ПриватБанка. - Стоимость: НАПИШИТЕ ВАШУ ЦЕНУ по этой работе - Есть страница подписики http://newmarketingforce.com/wt2/. Нужно: - 1) ...
Через 7–10 дней мне понадобится 2–3 опытных верстальщика. Для заказчика создаю серию сайтов. Будут минимум 2 одностраничника, и 1 многостраничник (около 10-15 внутренних страниц) Оплата вёрстки одностраничного сайта на ...
Через 7-10 дней мне понадобится 2-3 опытных веб-дизайнера. На создание нескольких сайтов: многостраничные и одностраничные. Присылайте свои заявки. Оплата одностраничного сайта на 2-3 страницы 40 у.е. На 5-6 страниц 50-60 у.е. ...