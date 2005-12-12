Andre14

Студеникин Андрей Andre14

 
18 летРоссия/Тула
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Andrew_lancer
21 годУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
2 года назад
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Очень хороший заказчик. Умеет хорошо объяснить, что ему нужно с детальным тз. Рекомендую.
Хороший, понимающий, быстро сделал работу и сдал, советую
Ответный отзыв