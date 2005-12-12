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Студеникин Андрей
Andre14
Andre14
18 лет
Россия
/
Тула
2 года на
фриланс
-бирже
Был
2 года назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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1 исполнитель
Завершен
2 года назад
Отзывы фрилансеров
Все отзывы
Андрей Шевченко
Andrew_lancer
21 год
Украина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
$100
10 баллов
2 года назад
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Очень хороший заказчик. Умеет хорошо объяснить, что ему нужно с детальным тз. Рекомендую.
Хороший, понимающий, быстро сделал работу и сдал, советую
Ответный отзыв
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Отзывы фрилансеров
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