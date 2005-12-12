Образование:
✔️Харьковский IT колледж (4 года)
Прохожу курсы на Full Stack разработчика. Сейчас занимаюсь Front-end частью:
разметка сайта
♂️стилизация
️烙 взаимодействие с Back-end
♂️ динамические изменения визуальной части и другое
Связаться:
+380 67 59 76 872 Telegram, Viber
Технологии:
HTML(HTML5), CSS(CSS3), Flexbox, SASS(SCSS), BEM, JavaScript, Git, GitHub.
Мои навыки:
👉 Командная работа в GitHub
👉 Чтение макетов figma
👉 Оптимизация картинок для ретины
👉 Семантическая верстка
👉 JavaScript, основы взаимодействия с html и css частью сайта по данным, которые приходят с Backend
Моё портфолио:
https://www.weblancer.net/users/Andrew_lancer/portfolio/
К сожалению работ не так уж много, это связано с тем, что я длительное время изучал синтаксис JavaScript для повышения качества вёрстки.
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