Адаптивная кроссбраузерная верстка сайтов. Все изображения обтимизирую под retina-дисплеи. По цене договоримся, сделаю все качественно и в срок.

Образование:

✔️Харьковский IT колледж ‍(4 года)

Прохожу курсы на Full Stack разработчика. Сейчас занимаюсь Front-end частью:

разметка сайта

‍♂️стилизация

️烙 взаимодействие с Back-end

‍♂️ динамические изменения визуальной части и другое

Связаться:

+380 67 59 76 872 Telegram, Viber

[email protected]

Технологии:

HTML(HTML5), CSS(CSS3), Flexbox, SASS(SCSS), BEM, JavaScript, Git, GitHub.

Мои навыки:

👉 Командная работа в GitHub

👉 Чтение макетов figma

👉 Оптимизация картинок для ретины

👉 Семантическая верстка

👉 JavaScript, основы взаимодействия с html и css частью сайта по данным, которые приходят с Backend

Моё портфолио:

https://www.weblancer.net/users/Andrew_lancer/portfolio/

К сожалению работ не так уж много, это связано с тем, что я длительное время изучал синтаксис JavaScript для повышения качества вёрстки.