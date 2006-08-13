AndrewMurray

Проект Интернет AndrewMurray

 
57 летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • SEO: Нужна качественная прописка сайта

    $50

    Нужна качественная прописка сайта по тематическим каталогам Тематика: Обучение, курсы, семинары, бизнес-тренинги, бизнес-обучение Задача: В Рунете Подняться по низкочастотным запросам в первую пятерку в поисковых машинах Подробности в личку или письмом Работников имеющих отрицательные отзывы просьба не обращаться!

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доработать движок KEngine для сайта

    $100

    Требуется опытный WEB-программер для доработки движка сайта KEngine. В чём проблема: Невозможно самостоятельно наполнять сайт. При создании (через админку) новых разделов сайта/подразделов/ карточек товаров или статей - вылетают ошибки MySQL Нужно разобраться в чём дело и исправить ошибки. Что должно ...

    MySQL
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Перенести сайт с площадки на площадку

    $50

    Требуется перенести сайт с площадки на площадку Прошу помочь сделать небольшую работу за разумные деньги А именно: - перелить контент сайта по FTP (3 Мб) - перенести базу данных MySQL (2 Мб) - изменить настройки ...

    MySQL
    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Копирайтер

    $1000

    Копирайтер для web-сайта/ надувные лодки. Предлагаем Вам вакансию фриланс конирайтера для интернет-магазина. Требуется написания статей, обзоров, тест-драйвов, др. тематических материалов. Тематика - надувные лодки, активный отдых на воде. Объём работ - около 10 статей с последующим заказом новых ...

    Написание статей
    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
lyoxa
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
61 отзыв(-3)
$5
10 баллов
10 лет назад
Перенести сайт с площадки на площадку
Своевременная оплата, все ок.
Алексей здорово мне помог в моей проблеме. Хорошо разбирается в своём деле, сообразительный, быстро работает и что очень важно для заказчика - доброжелательный и не капризный, контактный человек. Ещё один очень приятный момент работы с Алексеем - работает по минимальной цене. Рекомендую заказчикам иметь с ним дело!
Ответный отзыв