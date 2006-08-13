AndrewMurray

Нужна качественная прописка сайта по тематическим каталогам Тематика: Обучение, курсы, семинары, бизнес-тренинги, бизнес-обучение Задача: В Рунете Подняться по низкочастотным запросам в первую пятерку в поисковых машинах Подробности в личку или письмом Работников имеющих отрицательные отзывы просьба не обращаться!
- $50Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Требуется опытный WEB-программер для доработки движка сайта KEngine. В чём проблема: Невозможно самостоятельно наполнять сайт. При создании (через админку) новых разделов сайта/подразделов/ карточек товаров или статей - вылетают ошибки MySQL Нужно разобраться в чём дело и исправить ошибки. Что должно ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Требуется перенести сайт с площадки на площадку Прошу помочь сделать небольшую работу за разумные деньги А именно: - перелить контент сайта по FTP (3 Мб) - перенести базу данных MySQL (2 Мб) - изменить настройки ...Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $1000
Копирайтер для web-сайта/ надувные лодки. Предлагаем Вам вакансию фриланс конирайтера для интернет-магазина. Требуется написания статей, обзоров, тест-драйвов, др. тематических материалов. Тематика - надувные лодки, активный отдых на воде. Объём работ - около 10 статей с последующим заказом новых ...Копирайтингнет заявокЗакрыт17 лет назад