AndrewMurray

Алексей здорово мне помог в моей проблеме. Хорошо разбирается в своём деле, сообразительный, быстро работает и что очень важно для заказчика - доброжелательный и не капризный, контактный человек. Ещё один очень приятный момент работы с Алексеем - работает по минимальной цене. Рекомендую заказчикам иметь с ним дело!