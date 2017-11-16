AndreyGeo

Андрей Матюшенко AndreyGeo

 
33 годаРоссия/Москва
7 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Выполнение чертежей любой сложности, проектирование, ландшафтный дизайн, дизайн интерьера, 3D визуализация.
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Alex_Kozyura
41 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Схема в autocad
Андрей настоящий кунгфумастер автокада! Помог с проектированием генплана участка, ко всему прочему сэкономив нам при этом кучу времени и средсв! Качественно поработали и отлично пообщались!
Алексей отличный заказчик, четко и грамотно поставил задачу, постоянно поддерживал связь и своевременно оплатил заказ! Всем рекомендую!
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