Выполнение чертежей любой сложности, проектирование, ландшафтный дизайн, дизайн интерьера, 3D визуализация.
Я против войны в Украине!
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$30
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
6 лет назад
Андрей настоящий кунгфумастер автокада! Помог с проектированием генплана участка, ко всему прочему сэкономив нам при этом кучу времени и средсв! Качественно поработали и отлично пообщались!
Ответный отзыв
Алексей отличный заказчик, четко и грамотно поставил задачу, постоянно поддерживал связь и своевременно оплатил заказ! Всем рекомендую!