Схема в autocad

$30
Чертежи и СхемыЗавершен7 заявок323 просмотра
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ТЗна разработку схемы участка

Приложения:

1.Схема земельного участка – Схема_ЗУ.pdf

(

https://mega.nz/#!7oJQmArR!rpv0_MjETQu6WX6gn1R5SxqhQ32rHB8pUFueZjjgcZU)

2.Измерения расстояний – Измерения_расстояний.xlsx

(

https://mega.nz/#!qxBV0JRa!X39_ekTa7Fl2sHi90CHteaSaJzdHcQSRBbBcEQTCj40)

3.Межевой план земельного участка –

Межевой_план_ЗУ.pdf (

https://mega.nz/#!HgxiXQDQ!yUHRvEswqF5EZD9VPFaNYZ3XD_vTCsGW1rZ-L22zorg)

Требования:

1.Необходимо в autocad занести данные из

приложения № 1 с точной привязкой к

координатам и расстояним. В помощь

межевой план (приложение № 3).

2.На схему необходимо разместить все

объекты с расстояними из приложения №

2

3.Необходимо добавить снимок спутника

как слой подложки

https://www.google.ru/maps/@43.938319,132.0293066,348m/data=!3m1!1e3

4.На выходе нужен файл данных в autocad, вся

отрисованная схема в PDF (c подложкой и

без подложки).

6 лет назад
Alex_Kozyura
41 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
AndreyGeo
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$30
1 день
Андрей настоящий кунгфумастер автокада! Помог с проектированием генплана участка, ко всему прочему сэкономив нам при этом кучу времени и средсв! Качественно поработали и отлично пообщались!
Алексей отличный заказчик, четко и грамотно поставил задачу, постоянно поддерживал связь и своевременно оплатил заказ! Всем рекомендую!
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