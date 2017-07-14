Разработать технологическую оснастку, персональный проект для Pomornik

Требуется разработать технологическую оснастку для пространственной обрезки пластиковых панелей различных конфигураций (заготовка - вакуум-формованная панель). Пример такого стапеля есть, могу предоставить модель в SolidWorks2011. Есть модели заготовок, модели готовых деталей с финишными размерами, выбраны инструмент и технологии обрезки/сверловки, применён ряд технологических решений, которые можно использовать в конструктиве последующих стапелей. Планируется прим. 15шт.

Во вложении имеется тех.карта для того, чтобы иметь представление о том, что должно получится в итоге и как должен протекать процесс работы рабочего с оснасткой/инструментом.

Требования:

1. Стапель обрезки должен собираться из деталей типа «листовое тело», посредством соединения шип-паз(лазерная резка) на сварку;

2. Желательно придерживаться единой толщины листа-3мм, сталь 3;

3. При разработке конструкции, обойтись без листовой гибки;

4. Каждая деталь в проекте является отдельным листовым телом, отдельной деталью, отдельным файлом со своим наименованием/номером, никаких конфигураций! Естественно, деталь, применённая в 5-8-10 местах, является одной деталью и дублировать её с разными наименованиями не нужно.

5. Отсутствие в эскизах внутренних привязок к другим деталям сборки. Построение детали должно предполагать возможность её редактирования в будущем без больших перестроений.

6. Учитывать наличие технологических(сборочных) зазоров в соединениях шип-паз и не устанавливать размеров в сопрягаемых деталях «ноль-в-ноль»;

7. Если деталь в соединении ориентирована по соединению шип-паз, то по периметру шипа д.б. равномерный зазор, а не «приклейка» к 2м граням с оставлением зазора по 2м другим;

8. Детали не должны иметь постобработки после изготовления подрядчиком(доработать после сборки; просверлить в сборе и пр. «не гарантируемые» ЧПУ размеры);

9. Для ориентации инструмента при сверлении отверстий необходимо предусматривать направляющие втулки(сменные/приварные);

10. Точность обрезки панели не должна выходить за пределы +/-1.5мм. Особые моменты будут оговорены отдельно, детали обсуждаются;

11. Работа со стендом обрезки должна иметь защиту от «дурака»- «кодирование» разных деталей оснастки через шип-паз, несовпадение крепёжных отв. и пр. для пресечения неверной сборки металлоконструкции стапеля обрезки;

12. Применение в конструкции стандартных элементов крепежа, покупаемого в условном строительном магазине;

13. Обрезка производится фрезером Makita RT0700C+фреза 6мм (3D модель комплекта предоставлю);

14. По итогу работы к модели стапеля обрезки должен быть написан пошаговый процесс работы с ним для исключения различных недопониманий и разночтений.

15. Весь проект выполняется в SolidWorks2011

16. После выдачи/взятия проекта в течении 1…2дней потребую предоставить план работ с отчетными точками. Без согласования плана ни о какой работе речи быть не может.