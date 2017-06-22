Стол обеденный

Чертежи и СхемыЗавершен6 заявок246 просмотров
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Необходимо разработать дизайн и конструкторскую документацию на стол обеденный 4..6 посадочных мест.

материал: дерево, фанера.

7 лет назад
Agron
49 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Pomornik
46 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$105
3 дня
Как всегда все отлично! согласованные сроки соблюдены до минуты, дизайн отличный, самое приятное - проработка мелочей!!!
Благодарю! Это была очень интересная, творческая работа. И особенно приятно иметь дело с компетентным, понимающим нюансы производства заказчиком. Оплата и коммуникация абсолютно беспроблемные. Безусловно рекомендую!