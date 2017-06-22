Стол обеденный

Необходимо исправить чертеж в соответсвии с фотографией образца. Исходные материалы 1. Чертеж детали в .pdf 2. Фото образца. Исходного чертежа в формате autocad или другом нет :-( Есть 3D модель всего изделия, но предоставлять ее по понятным причинам не ...