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Чертеж столешницы технологического стола с бортом и отбортовкой
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Добрый день!
Нужен чертеж столешницы технологического стола. Примерный вид стола с бортиком на фото. Но требуемый стол будет прямоугольный.
Данный чертеж необходим для представления его на производство, где будут произведены необходимые резы и гибы по сделанному чертежу.
Исходные данные:
Лист нержавейки - 3,0х1000х2000 мм.
Размер столешницы 700х1700 мм.
Высота бортика стола: 100 мм
Высот отбортовки - 50 мм. (или остаток от 150 мм., которые останется после бортика, и двух гибов)
Необходимо учесть резы по углам стола, чтобы отбортовка стола была сплошная, без вырезов по углам.
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