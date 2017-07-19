Чертеж столешницы технологического стола с бортом и отбортовкой

Добрый день!

Нужен чертеж столешницы технологического стола. Примерный вид стола с бортиком на фото. Но требуемый стол будет прямоугольный.

Данный чертеж необходим для представления его на производство, где будут произведены необходимые резы и гибы по сделанному чертежу.

Исходные данные:

Лист нержавейки - 3,0х1000х2000 мм.

Размер столешницы 700х1700 мм.

Высота бортика стола: 100 мм

Высот отбортовки - 50 мм. (или остаток от 150 мм., которые останется после бортика, и двух гибов)

Необходимо учесть резы по углам стола, чтобы отбортовка стола была сплошная, без вырезов по углам.