Рабочие чертежи - ПЗУ для трех кварталов.

Необходимо сделать очень упрощенную версию ПЗУ для трёх кварталов в центре г. Краснодара, качество не принципиально, главное, чтобы всё было правильно оформлено и собрано в альбом. Практически вся документация уже есть (генплан, транспортные схемы, зонирование и т.д.), но как градостроительный проект, не рабочая документация.

Состав следующий для каждого из трёх кварталов:

1. Генплан (уже есть, надо только правильно оформить)

2. План благоустройства

3. Развёртки (уже есть, надо только правильно оформить);

4. Узлы бордюров (любые).

Всё это надо собрать в альбом со всеми необходимыми страницами.

Сроки выполнения - до 25 июня.