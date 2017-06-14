Проектировщик ОВиК, ХС

Необходимо сделать очень упрощенную версию ПЗУ для трёх кварталов в центре г. Краснодара, качество не принципиально, главное, чтобы всё было правильно оформлено и собрано в альбом. Практически вся документация уже есть (генплан, транспортные схемы, зонирование ...
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Динамично-развивающаясяинжиниринговая компания предлагает сотрудничество проектировщикам разделов ОВиК
и ХС. Работа только с высококачественным, надежным, энергоэффективным оборудованием ирешениями.
Запроектируйтесвой раздел с нашим оборудованием и заработайте комиссию при его реализации
нашей компанией.
Условия партнерства:
· Прозрачноесотрудничество, заключение партнёрского договора
· Обучениепрограммам подбора и применению широкой номенклатуры оборудования и решений
· Качественнаятехническая поддержка
· Подготовкатехнико-экономических обоснований и заданий на проектирование
· Отстаиваниетехнических решений перед Заказчиком
· Широкийвыбор оборудования (Вы можете запроектировать весь раздел, используя предлагаемое
нами оборудование)
· Регистрацияпроекта за исполнителем
· Долгосрочноесотрудничество
· Гарантированнаяоплата согласно партнерскому договору
· Странареализации проектов: РФ
Требования:
· Ответственность
· Техническаяграмотность
· Желаниеприменять прогрессивные решения
· Желаниеработать на результат
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