Проектировщик ОВиК, ХС

Чертежи и СхемыЗакрыт3 заявки203 просмотра
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Текст объявления для размещения:

Динамично-развивающаясяинжиниринговая компания предлагает сотрудничество проектировщикам разделов ОВиК

и ХС. Работа только с высококачественным, надежным, энергоэффективным оборудованием ирешениями.

Запроектируйтесвой раздел с нашим оборудованием и заработайте комиссию при его реализации

нашей компанией.

Условия партнерства:

·        Прозрачноесотрудничество, заключение партнёрского договора

·        Обучениепрограммам подбора и применению широкой номенклатуры оборудования и решений

·        Качественнаятехническая поддержка

·        Подготовкатехнико-экономических обоснований и заданий на проектирование

·        Отстаиваниетехнических решений перед Заказчиком

·        Широкийвыбор оборудования (Вы можете запроектировать весь раздел, используя предлагаемое

нами оборудование)

·        Регистрацияпроекта за исполнителем

·        Долгосрочноесотрудничество

·        Гарантированнаяоплата согласно партнерскому договору

·        Странареализации проектов: РФ

Требования:

·        Ответственность

·        Техническаяграмотность

·        Желаниеприменять прогрессивные решения

·        Желаниеработать на результат

6 лет назад
nsktechn
Николай 
34 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад