Составить простую однолинейную схему электроснабжения квартиры

$10
Чертежи и СхемыЗавершен3 заявки207 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Планировку с розетками, выключателями, оборудованием и т.д. дам.

6 лет назад
SatiSabitova
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Tamerlan92
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Спасибо Андрею! Сделал все в лучшем виде: быстро, качественно, на 5+
Четкая цель, Обратная связь, Своевременная оплата. Все отлично! Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Проектировщик ОВиК, ХС

    [b]Текст объявления для размещения:[/b] Динамично-развивающаясяинжиниринговая компания предлагает сотрудничество проектировщикам разделов ОВиК и ХС. Работа только с высококачественным, надежным, энергоэффективным оборудованием ирешениями. Запроектируйтесвой раздел с нашим оборудованием и заработайте комиссию при его реализации нашей компанией. Условия партнерства: ·        Прозрачноесотрудничество, заключение партнёрского договора ·        Обучениепрограммам ...

    Чертежи и Схемы3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработать технологическую оснастку, персональный проект для Pomornik

    Требуется разработать технологическую оснастку для пространственной обрезки пластиковых панелей различных конфигураций (заготовка -  вакуум-формованная панель). Пример такого стапеля есть, могу предоставить модель в SolidWorks2011. Есть модели заготовок, модели готовых деталей с финишными размерами, выбраны инструмент ...

    Чертежи и Схемы1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Чертеж столешницы технологического стола с бортом и отбортовкой

    Добрый день! Нужен чертеж столешницы технологического стола. Примерный вид стола с бортиком на фото. Но требуемый стол будет прямоугольный. Данный чертеж необходим для представления его на производство, где будут произведены необходимые резы и гибы по сделанному чертежу. Исходные ...

    Чертежи и Схемы1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработка чертежей автобусной остановки серии ГА

    эскизы и ТЗ прилагаю необходимы чертежи - сборочный и деталировка для дальнейшего изготовления конструкции, а также спецификация. очень важны цены и сроки. вопросы прошу в лс.

    Чертежи и Схемы1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Рабочие чертежи - ПЗУ для трех кварталов.

    Необходимо сделать очень упрощенную версию ПЗУ для трёх кварталов в центре г. Краснодара, качество не принципиально, главное, чтобы всё было правильно оформлено и собрано в альбом. Практически вся документация уже есть (генплан, транспортные схемы, зонирование ...

    Чертежи и Схемы2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Стол обеденный

    Необходимо разработать дизайн и конструкторскую документацию на стол обеденный 4..6 посадочных мест. материал: дерево, фанера.

    Чертежи и Схемы1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Исправить чертеж в соответсвии с фото образца

    Необходимо исправить чертеж в соответсвии с фотографией образца.  Исходные материалы  1. Чертеж детали в .pdf  2. Фото образца.  Исходного чертежа в формате autocad или другом нет :-( Есть 3D модель всего изделия, но предоставлять ее по понятным причинам не ...

    Чертежи и Схемы1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Чертеж, расчет участка, масштабирование

    1.  На участке 78:194 выделить 1,26 гектара площади. 2.  Разделить 1,26 га на 21 участок по 6 соток,размером  20 м на 30 м. Исходник: рис 1.  Должно получиться похоже на рис 2, только с соблюдением масштаба.  В конце нужно ...

    Чертежи и Схемы1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создать чертежи для производства корпусной мебели в базис мебельщике

    Создать чертежи для производства корпусной мебели в базис мебельщике(карта раскроя, присадка, сборка готового изделия). Есть прорисованные модели. По картинке нужно просчитать размеры будущей коллекции и модулей к ней. Опыт работы обязателен!

    Чертежи и Схемы4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад