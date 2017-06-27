Составить простую однолинейную схему электроснабжения квартиры

Необходимо сделать очень упрощенную версию ПЗУ для трёх кварталов в центре г. Краснодара, качество не принципиально, главное, чтобы всё было правильно оформлено и собрано в альбом. Практически вся документация уже есть (генплан, транспортные схемы, зонирование ...