Andrey_Go

Андрей Слащинин Andrey_Go

 
37 летУзбекистан/Чирчик
18 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Выполняю различные виды работ:

- Вёрстка HTML

- Установка, доработка CMS

- Разработка скриптов

- Администрирование и поддержка сайтов

Опыт программирования более 8-ми лет. Делаю быстро и качественно.

За свою работу отвечаю!

HTML
Отзывы заказчиков
carboard
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Перенос сайта на другой хостинг
Заказывал перенос сайта на движке oscommerce одного хостинга на другой. Предложений было множество, случайным методом выбрал Андрея и не ошибся, сайт был перенесен минут за 40 и это с учетом того, что на новом хостинге он располагается не в корневой папке, что несколько усложняло задачу, нужно было менять пути и править конфиги. В общем выполненной работой полностью доволен, буду еще обращаться.
Vedenyapin
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$20
10 баллов
17 лет назад
Доделать работу по движку
Очень понравилось работать с Андреем. Делает работу качественно и быстро, следует договору от начала проекта до конца. Предлагает как сделать лучше, надёжнее и т.п. С нашим проектом, который состоял из 4-5 пунктов задач, благодаря подсказкам Адрея мы доработали ещё массу ньюансов, за что ему ОГРОМНОЕ спасибо.
Веб-программирование
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга