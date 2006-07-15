Заказывал перенос сайта на движке oscommerce одного хостинга на другой. Предложений было множество, случайным методом выбрал Андрея и не ошибся, сайт был перенесен минут за 40 и это с учетом того, что на новом хостинге он располагается не в корневой папке, что несколько усложняло задачу, нужно было менять пути и править конфиги. В общем выполненной работой полностью доволен, буду еще обращаться.