Выполняю различные виды работ:
- Вёрстка HTML
- Установка, доработка CMS
- Разработка скриптов
- Администрирование и поддержка сайтов
Опыт программирования более 8-ми лет. Делаю быстро и качественно.
За свою работу отвечаю!
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
14 лет назад
Заказывал перенос сайта на движке oscommerce одного хостинга на другой. Предложений было множество, случайным методом выбрал Андрея и не ошибся, сайт был перенесен минут за 40 и это с учетом того, что на новом хостинге он располагается не в корневой папке, что несколько усложняло задачу, нужно было менять пути и править конфиги. В общем выполненной работой полностью доволен, буду еще обращаться.
$20
10 баллов
17 лет назад
Очень понравилось работать с Андреем. Делает работу качественно и быстро, следует договору от начала проекта до конца. Предлагает как сделать лучше, надёжнее и т.п. С нашим проектом, который состоял из 4-5 пунктов задач, благодаря подсказкам Адрея мы доработали ещё массу ньюансов, за что ему ОГРОМНОЕ спасибо.
Веб-программирование
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга