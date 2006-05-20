Vedenyapin

Константин Веденяпин Vedenyapin

 
38 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Работал над проектами:

http://alttelecom.ru (поддержка, SEO)

http://dudilo.ru (SEO)

http://muzall.ru (SEO)

http://dtales.ru (SEO)

http://zazhli.ru (SEO)

http://musicscope.ru (SEO)

http://rublog.net (дизайн, программирование,SEO)

Отзывы фрилансеров
romanos
Роман 
33 годаСША
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$2
10 баллов
17 лет назад
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Приятный заказчик. Хорошо поставил задачу и оплатил работу :)
Сделал быстро и качественно. Спасибо!
Ответный отзыв