Vedenyapin

Требуется наполнение оригинальными постами 2-х блогов. У одного тематика — сервера, российский (зарубежный) хостинг, настройка и др. У второго тематика проще — туризм, обзоры, рецензии. Повторяю, посты должны быть оригинальными, текст должен быть от первого лица. Колличество символов в ...
Работал над проектами:
http://alttelecom.ru (поддержка, SEO)
http://dudilo.ru (SEO)
http://muzall.ru (SEO)
http://dtales.ru (SEO)
http://zazhli.ru (SEO)
http://musicscope.ru (SEO)
http://rublog.net (дизайн, программирование,SEO)
- $50Копирайтинг1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $2
Требуется очистить код от мусора на этой страничке http://sevitaplus.ru/sya1.html Нужна только табличка. Пишите лучше в icq 449222Завершен17 лет назад
- $500
Требуется создать WAP систему для бесплатных закачек с сервера. ТЗ в приложенном файле.Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $50
Нужен скрипт для WM обменника на рубли и обратно, как на http://exchengine.ru/out.html и http://exchengine.ru/in.html + личный кибинет с заявками https://exchengine.ru/members/ Подробности в icq:245-291-343 или 449222Веб-программированиенет заявокЗакрыт17 лет назад
- $20
1. Корректное отображение заголовков страниц + чпу. 2. Доработать комментарии. 3. Доделать поиск по сайту. 4. Перенести на главный домен. 5. Убрать копирайты. Сайт: www.podborka.ru/up2 За каждый пункт по 4$. Выплачивается после каждого проделанного пункта. ICQ: 449222 E-mail: [email protected]Завершен17 лет назад
Ищу партнёров-новостников (на альтруистических началах) для раскрутки нового проекта rublog.net. Тема - лучшие новости РУ нета. Пишите [email protected]Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $40
Есть дизайн страницы в psd. Требуется прикрутить к нему любой бесплатный движок, поддерживающий ЧПУ.Закрыт18 лет назад