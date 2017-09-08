Angry_Beavers

Сделаю качественно и быстро

Делаю свою работу качественно.Если вам нужна качественная работа, без лишней головной боли, то вы по адресу.

Мы работаем в несколько этапов:

Продумываем структуру сайта, как по дизайну так и по функционалу и БД. Именно этому этапу уделяется много внимания, чтобы потом небыло никаких недочетов. Структуру сайта делаем в Axure и утверждаем ее с вами, обосновывая каждый ее элемент.

Разрабатываем дизайн. В этом этапе ﻿участвует не только дизайнер, так как один человек не может знать всего! А дизайн это костяк сайта, как может один человек сделать продуманный дизайн?

Функциональная часть. Верстка и натяжка – на этом этапе у нас заминок не бывает, так как есть связь back-end дизайнер. И если возникают какие-то вопросы, они решаютсья внутри команды мгновенно, зачастую без тревоги заказчика.

Тестирование, Правки, Наполнение контентом, Реклама.

Мы разрабатываем сайты любой сложности.

Для бюджетных сайтов мы используем CMS Wordpress, так как это на данный момент самая популярная CMS, и у нее очень большое комьюнити.

Время работы: 10-00 - 22-00 МСК

О работе:

Работаем по предоплате 50% либо по безопасной сделке. Делаю свою работу качественно и в срок.

Гарантирую:

Соблюдение сроков.

Качественную работу.

Постоянный контакт.

Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

Ответ на письма, написанные на почту - 100%.

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

Карта Приватбанк.

WebMoney (WMZ, WMR).

Яндекс деньги.

Qiwi Wallet

Mastercard

УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ! Вы дошли до этой строки и Вас все устраивает в моих услугах и навыках? - тогда смело обращайтесь по указанным контактным данным для связи со мной - будем работать!

Контакты для связи:

e-mail: [email protected]

Viber: +380992974677