Angry_Beavers

Сделаю качественно и быстро
Делаю свою работу качественно.Если вам нужна качественная работа, без лишней головной боли, то вы по адресу.
Мы работаем в несколько этапов:
- Продумываем структуру сайта, как по дизайну так и по функционалу и БД.
Именно этому этапу уделяется много внимания, чтобы потом небыло никаких недочетов.
Структуру сайта делаем в Axure и утверждаем ее с вами, обосновывая каждый ее элемент.
- Разрабатываем дизайн. В этом этапе участвует не только дизайнер, так как один человек не может знать всего! А дизайн это костяк сайта, как может один человек сделать продуманный дизайн?
- Функциональная часть. Верстка и натяжка – на этом этапе у нас заминок не бывает, так как есть связь back-end дизайнер. И если возникают какие-то вопросы, они решаютсья внутри команды мгновенно, зачастую без тревоги заказчика.
- Тестирование, Правки, Наполнение контентом, Реклама.
Для бюджетных сайтов мы используем CMS Wordpress, так как это на данный момент самая популярная CMS, и у нее очень большое комьюнити.
Время работы: 10-00 - 22-00 МСК
О работе:
Работаем по предоплате 50% либо по безопасной сделке. Делаю свою работу качественно и в срок.
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Постоянный контакт.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:
- Карта Приватбанк.
- WebMoney (WMZ, WMR).
- Яндекс деньги.
- Qiwi Wallet
- Mastercard
Контакты для связи:
e-mail: [email protected]
Viber: +380992974677
Отзывы заказчиков
$170
2 балла
6 лет назад
уже нет ни времени, ни желания ждать. вместо заявленных 7 дней, работа ведется уже почти месяц и концом не пахнет. крайне не рекомендую.