Anika_24

Анна Anika_24

 
32 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Дизайн с душой ^-^

Услуги и цены:

Дизайн главной страницы сайта от 150$

Дизайн внутренних страниц сайта от 20 $/шт.

Дизайн посадочной страницы от 100$

Разработка логотипа от 20$

Создание баннера от 10$

Дизайн мобильного приложения от 100$

Полиграфия от 20$

Skype: fi_li_fen_ka

Отзывы заказчиков

maxim_kuznetsov
Максим 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Landing Page для турфирмы
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Дизайн сайтов
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга