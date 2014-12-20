Дизайн с душой ^-^
Услуги и цены:
Дизайн главной страницы сайта от 150$
Дизайн внутренних страниц сайта от 20 $/шт.
Дизайн посадочной страницы от 100$
Разработка логотипа от 20$
Создание баннера от 10$
Дизайн мобильного приложения от 100$
Полиграфия от 20$
Skype: fi_li_fen_ka
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Дизайн сайтов
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга