Администрирование сайтов Joomla, Групп Вконтакте
Интересует работа
*по удаленному администрированию сайтов на Joomla. Опыт уверенного администрирования - год.
1. Регулярные ручные бэкапы Базы Данных и файловой структуры сайта.
2. Расширение функционала, установка и подгонка компонентов.
3. При необходимости - поиск и установка актуальных версий расширений, обновление имеющихся.
* администрирование групп Вконтакте.
Оплата еженедельно.
В еженедельную оплату будет входить конкретный объем работ, все, что сверх того, оплачивается отдельно.
Бюджет оговаривается индивидуально и зависит от выбранных пунктов работ и уровня сложности сайта
С уважением, Анна.