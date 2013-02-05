Администрирование сайтов Joomla, Групп Вконтакте

Интересует работа

*по удаленному администрированию сайтов на Joomla. Опыт уверенного администрирования - год.

1. Регулярные ручные бэкапы Базы Данных и файловой структуры сайта.

2. Расширение функционала, установка и подгонка компонентов.

3. При необходимости - поиск и установка актуальных версий расширений, обновление имеющихся.

* администрирование групп Вконтакте.

Оплата еженедельно.

В еженедельную оплату будет входить конкретный объем работ, все, что сверх того, оплачивается отдельно.

Бюджет оговаривается индивидуально и зависит от выбранных пунктов работ и уровня сложности сайта

С уважением, Анна.