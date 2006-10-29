AnnManager

Нужен человек для поиска директорий и размещения описания сайта в (SEO) директориях. Критерии поиска: все бесплатные директории где размещены ссылки на сайт http://www.allposters.com/ Желательно чтоб человек обладал опытом в этой сфере и программами по полуавтоматическому постингу. Цена договорная. ...