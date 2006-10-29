AnnManager

Создание форума с дополнителным функционалом.
- Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт14 лет назад
*Поиск, регистрация, размещение линка в директориях. *Критерий поиска директорий - каталоги, ссылающиеся на сайт allposters.com *Предложения об оплате от вас. Отчет. *Предложения: кол-во директорий + предлагаемая цена. [email protected] icq 258-966-607Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужен человек для поиска директорий и размещения описания сайта в (SEO) директориях. Критерии поиска: все бесплатные директории где размещены ссылки на сайт http://www.allposters.com/ Желательно чтоб человек обладал опытом в этой сфере и программами по полуавтоматическому постингу. Цена договорная. ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $500
размещение заранее подготовленных нами постов на форумы (т.е работа с форумами, размещение ссылок): - самостоятельное составление списка форумов на базе ключевых слов (точнее, это фан форуты, область - знаменитости) Список должен содержать 300-800 форумов. - регулярное обновление, ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт17 лет назад