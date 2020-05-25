Anna1006

Анна Короткова Anna1006

 
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Номера как на фото

Я специалист отрасли трейд и событийный маркетинг

Предлагаю:

Написание статей

Написание постов в истаграм

Выполнение работ в эксель (решение задач, составление таблиц, графиков и т.д.)

Переводы текстов английский-русский

Создание бренд-странички в соц сетях

Работу в инстаграм можно оценить на личной страничке anns_events

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Отзывы заказчиков

Dmitriy2013
Дмитрий 
31 год
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$44
10 баллов
5 лет назад
Написать ряд статей
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