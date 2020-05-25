Номера как на фото
Я специалист отрасли трейд и событийный маркетинг
Предлагаю:
Написание статей
Написание постов в истаграм
Выполнение работ в эксель (решение задач, составление таблиц, графиков и т.д.)
Переводы текстов английский-русский
Создание бренд-странички в соц сетях
Работу в инстаграм можно оценить на личной страничке anns_events
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Отзывы заказчиков
$44
10 баллов
5 лет назад
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!