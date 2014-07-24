ТЗ для дизайнера. Адаптировать фирменные буклеты компании под новый вид (добавить qr-код и ссылку на партнера). qr-код (файлик 1) и информация о партнере (файлик 2). Изменить фирменный блок на оборотной стороне брошюры (файлик 3) следующим образом: - ...
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- $50Дизайн продукции1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
ТЗ для дизайнера по оформлению рецептов для врачей-стоматологов Вся информация располагается на листе формата А5, при необходимости с двух сторон. В нижней части листа находится графа: - Стоматология - «ФИО врача ________________» Центральная часть является самими рецептами и представляет ...Дизайн продукции1 исполнительЗакрыт9 лет назад
- $15
Скачать брошюру можно по ссылке ftp://inet.arkom-org.com/press/wp-euro. В ней нужно вставить, плашки с нашими контактами и скидкой( пример во вложении) и исправить пару ошибок в тексте. - В пункте с описание Насадки-ложечки второе предложение написано с маленькой ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$15
10 баллов
9 лет назад
С Анной приятно работать. Четко ставит задачу. Решит любые вопросы.
Ответный отзыв
Супер дизайнер! Работой очень довольна. Все оперативно и качественно.
$25
10 баллов
9 лет назад
Очень приятно работать. Четкое ТЗ, предоставление всех необходимых материалов, всегда на связи, быстрые и четкие ответы на возникающие вопросы. Оплата без задержек. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Очень понравилось сотрудничать с Анастасией. Очень быстрая, качественная работа. По мимо ТЗ предлагала свои варианты, что очень радовало. Она специалист, а советы от специалиста бесценны. Советую!