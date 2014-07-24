Скачать брошюру можно по ссылке ftp://inet.arkom-org.com/press/wp-euro. В ней нужно вставить, плашки с нашими контактами и скидкой( пример во вложении) и исправить пару ошибок в тексте. - В пункте с описание Насадки-ложечки второе предложение написано с маленькой ...