Anna1991

Анна Anna1991

 
32 годаРоссия/Красноярск
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Адаптировать брошюры

    $50

    ТЗ для дизайнера. Адаптировать фирменные буклеты компании под новый вид (добавить qr-код и ссылку на партнера). qr-код (файлик 1) и информация о партнере (файлик 2). Изменить фирменный блок на оборотной стороне брошюры (файлик 3) следующим образом: - ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создание дизайна листовок для стоматологов

    $50

    ТЗ для дизайнера по оформлению рецептов для врачей-стоматологов Вся информация располагается на листе формата А5, при необходимости с двух сторон. В нижней части листа находится графа: - Стоматология - «ФИО врача ________________» Центральная часть является самими рецептами и представляет ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Редактирование брошюры

    $15

    Скачать брошюру можно по ссылке ftp://inet.arkom-org.com/press/wp-euro. В ней нужно вставить, плашки с нашими контактами и скидкой( пример во вложении) и исправить пару ошибок в тексте. - В пункте с описание Насадки-ложечки второе предложение написано с маленькой ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
brush
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Редактирование брошюры
С Анной приятно работать. Четко ставит задачу. Решит любые вопросы.
Супер дизайнер! Работой очень довольна. Все оперативно и качественно.
Ответный отзыв
sniff80
43 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Адаптировать брошюры
Очень приятно работать. Четкое ТЗ, предоставление всех необходимых материалов, всегда на связи, быстрые и четкие ответы на возникающие вопросы. Оплата без задержек. Рекомендую к сотрудничеству.
Очень понравилось сотрудничать с Анастасией. Очень быстрая, качественная работа. По мимо ТЗ предлагала свои варианты, что очень радовало. Она специалист, а советы от специалиста бесценны. Советую!
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