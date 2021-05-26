Веб-дизайнер сайтів
Всім привіт!!!
Мене звати Анна, я займаюсь веб-дизайном. Моя спеціалізація - це прості у використанні, але унікальні та якісні, стильні візуально сайти та лендінги. Маю розуміння того, що дизайн насамперед розробляється для користувачів, тому роблю так, щоб вони точно змогли знайти те, за що саме прийшли.
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Я створюю макети для:
- Інтернет-магазинів
- Багатосторінкових сайтів
- Landing Page
- Копія сайту з посилання або картинки
Працюю у програмах Figma та Adobe Photoshop!
Як результат, Ви отримуєте повністю готовий до верстки макет сайту, з усіма необхідними додатковимим елементами.
Роблю тільки дизайни, АЛЕ ... співпрацюю з досвідченим верстальником, при необхідності зможу звести або дати контакти!
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Буду рада співпраці!!!
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Отзывы заказчиков
$75
10 баллов
4 года назад
Супер! 10/10 без преувеличения! Я попросил и описал в тех. задании - сделала без каких-либо претензий и особенных условий, которые ставили другие дизайнеры! Рекомендую! Буду сотрудничать и в дальнейшем!
Ответный отзыв
Виталий отличный заказчик, очень доходчиво описал тех. задание, всегда на связи. Оплатил проделанную работу моментально. Приятно сотрудничать с такими людьми. Рекомендую! 10/10.