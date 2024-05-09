За годы практики мною было реализовано более 100 проектов на различных биржах и в компаниях, с частью из этих проектов можно ознакомиться в моём портфолио. Также занимаюсь обучением с нуля в сфере разработки сайтов.
Занимаюсь:
— Вёрсткой простых сайтов (сайты-визитки, промо-сайты, лендинги, портфолио).
— Разработкой коммерческих сайтов для предоставления услуг.
— Созданием многостраничных сайтов.
— Созданием мульти-сайтов (несколько поддоменов).
— Натяжкой на CMS WordPress.
— Редизайном и дизайном сайтов.
— Правками готовых сайтов.
— Разработкой сайтов под ключ.
Работая со мной вы получаете:
— Сайты в зелёной зоне на Google PageSpeed.
— Соблюдение сроков выполнения проектов.
— Мелкие правки после сдачи проекта, бесплатны в течении 1-й недели.
— Оптимизированный и чистый код без ошибок.
— Внимание к мельчайшим деталям Вашего проекта.
Технологии и программы, с которыми я работаю:
HTML5, CSS3, SCSS, SASS, GULP, БЭМ, JavaScript, Git, GitHub, WordPress, PHP, Webpack, REST API, NPM.
VS Code, Figma, Photoshop.
Мои контакты:
Gmail: [email protected]
Всегда на связи с заказчиком.
Заинтересована в долгосрочном сотрудничестве.
Портфолио
- Мультисайт на WordPressнет просмотров
- Разработка и натяжка сайта на WordPress1 просмотр
- Вёрстка многостраничного сайта1 просмотр