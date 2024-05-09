Адаптивная вёрстка, программирование и натяжка на CMS WordPress

За годы практики мною было реализовано более 100 проектов на различных биржах и в компаниях, с частью из этих проектов можно ознакомиться в моём портфолио. Также занимаюсь обучением с нуля в сфере разработки сайтов.

Занимаюсь:

— Вёрсткой простых сайтов (сайты-визитки, промо-сайты, лендинги, портфолио).

— Разработкой коммерческих сайтов для предоставления услуг.

— Созданием многостраничных сайтов.

— Созданием мульти-сайтов (несколько поддоменов).

— Натяжкой на CMS WordPress.

— Редизайном и дизайном сайтов.

— Правками готовых сайтов.

— Разработкой сайтов под ключ.

Работая со мной вы получаете:

— Сайты в зелёной зоне на Google PageSpeed.

— Соблюдение сроков выполнения проектов.

— Мелкие правки после сдачи проекта, бесплатны в течении 1-й недели.

— Оптимизированный и чистый код без ошибок.

— Внимание к мельчайшим деталям Вашего проекта.

Технологии и программы, с которыми я работаю:

HTML5, CSS3, SCSS, SASS, GULP, БЭМ, JavaScript, Git, GitHub, WordPress, PHP, Webpack, REST API, NPM.

VS Code, Figma, Photoshop.

Мои контакты:

Всегда на связи с заказчиком.

Заинтересована в долгосрочном сотрудничестве.