Задачи: сделать 5 вариантов рекламной картинки настроить таргет для ФБ и Инстаграм Вести рекламу месяц, бюджет для ФБ - 10 тыс, инстаграм - 5 тыс. В дальнейшем добавиться таргет в ВК ...