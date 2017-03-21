Anna_Oz

Анна Anna_Oz

 
45 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Личный ассистент инфобизнесмена

Мои навыки:

● Администирование WordPress и Getcourse

● Работа с e-mail рассылками (Getresponse)

● Создание landing page на конструкторах (Platforma LP)

● Ведение социальных сетей для инфобизнеса (Вконтакте,Instagram)

● Основы копирайтинга

● Базовая настройка канала на YouTube

● Базовый монтаж видео и обработка фотографий

● Администрирование тренингов и вебинаров

● Работа с облачными сервисами (Google-Яндекс диски)

Мои контакты:

e-mail: [email protected]

skype: anna200711

http://ozesheranna.plp7.ru/

https://new.vk.com/annaozesher