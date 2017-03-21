Задачи: сделать 5 вариантов рекламной картинки настроить таргет для ФБ и Инстаграм Вести рекламу месяц, бюджет для ФБ - 10 тыс, инстаграм - 5 тыс. В дальнейшем добавиться таргет в ВК ...
Социальные сети (SMM и SMO)9 заявок
Закрыт
8 лет назад
Мои навыки:
● Администирование WordPress и Getcourse
● Работа с e-mail рассылками (Getresponse)
● Создание landing page на конструкторах (Platforma LP)
● Ведение социальных сетей для инфобизнеса (Вконтакте,Instagram)
● Основы копирайтинга
● Базовая настройка канала на YouTube
● Базовый монтаж видео и обработка фотографий
● Администрирование тренингов и вебинаров
● Работа с облачными сервисами (Google-Яндекс диски)
Мои контакты:
e-mail: [email protected]
skype: anna200711
Задачи: сделать 5 вариантов рекламной картинки настроить таргет для ФБ и Инстаграм Вести рекламу месяц, бюджет для ФБ - 10 тыс, инстаграм - 5 тыс. В дальнейшем добавиться таргет в ВК ...