Anna_Pavlovna

[list][*]Для 2D игры требуются[b][i] несколько нарисованных персонажей с реальных фотографий[/i][/b]. Реальные фото вышлю исполнителю.[*]Работа должны быть выполнена в [b]photoshop[/b]. Файл, который Вы мне отправите, по окончанию работы - [b]psd[/b].[*][u]Гарантирую хороший отзыв[/u] в случае, если буду ...