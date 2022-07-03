Anna_Santai

Привет! Я - специалист в сфере SMM. 4 года опыта, отличная насмотренность и уникальная стратегия работы. Рада сотрудничеству!

Журфак с 2017 года, далее - работа на себя, в офисах (pr&smm manager группы компаний) и агенстве (Art Solution Digital Agency). Обучения на коротких курсах по SMM и постоянная практика.

Так вышло, что в сферу я попала, сама того не заметив. Тяга к брендам, которые вложили душу в своё продвижение - вот что стало отправной точкой моего интереса к интернет-маркетингу. Затем я узнала, что есть профессия, которая буквально основана на том, что приносит мне удовольствие.

Удовольствие помочь вам - моим клиентам - сформировать свою уникальность и получить необходимый результат. Будь то заявки, продажи, регистрации или просто активность на странице - структурировання и внимательная работа с вашим аккаунтом принесёт необходимый результат.

Что я предлагаю:

- Упаковка : шапка, рубрикаторы, дизайн ленты, дизайн stories (если это instagram или Facebook). С нуля, или опираясь на ваш брендбук. Также оформлю youtube, linkedin, patreon, etsy и пр.

- Контекст: тексты (продающие, вовлекающие, информационные), индивидуальный подбор тэгов для продвижения, работа с геолокацией

- Тренды: монтаж и сценарии для reels, stories

- Реклама: комплексное продвижение - бесплатные методы + таргет

15+ кейсов, понимание задач SMM и желание помочь вам - вот и все преимущества работы со мной. И результат, конечно же. В соответствии с вашим запросом.