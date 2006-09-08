Крупному интернет-порталу строительной тематики требуется грамотный верстальщик и помощник разработчиков по контенту. Только постоянная удаленная работа, доступность в сети с 10-00 до 19-00. Доступ в Интернет оплачивается отдельно. Наличие наушников и микрофона - для оперативной голосовой ...
- $400HTML-верстка10 заявокЗакрыт17 лет назад
- $400
Крупному интернет-порталу строительной тематики требуется грамотный верстальщик и помощник разработчиков по контенту. Постоянная удаленная работа, доступность в сети с 10-00 до 19-00. Доступ в Интернет оплачивается отдельно. Наличие наушников и микрофона – для оперативной голосовой связи. ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $600
Требуется разработка дизайна форума для крупного строительного портала. С возможностью полного редизайна сайта в дальнейшем (пока нужен дизайн только форумов). Требования к дизайну: стиль – МИНИМАЛИЗМ, умение рисовать красивые иконки и кнопки. Оставляйте, пожалуйста, ссылки ...Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется разработка дизайна форума для крупного строительного портала. С возможностью полного редизайна сайта в дальнейшем (пока нужен дизайн только форумов). Требования к дизайну: стиль - минимализм, умение рисовать красивые иконки и кнопки в стиле ХР. Оставляйте, пожалуйста, ссылки на ...Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт17 лет назад