Требуется разработка дизайна форума для крупного строительного портала. С возможностью полного редизайна сайта в дальнейшем (пока нужен дизайн только форумов). Требования к дизайну: стиль - минимализм, умение рисовать красивые иконки и кнопки в стиле ХР. Оставляйте, пожалуйста, ссылки на ...