Anna_sh

Гость Anna_sh

 
NaN летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
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  • HTML - верстальщик и помощник разработчиков

    $400

    Крупному интернет-порталу строительной тематики требуется грамотный верстальщик и помощник разработчиков по контенту. Только постоянная удаленная работа, доступность в сети с 10-00 до 19-00. Доступ в Интернет оплачивается отдельно. Наличие наушников и микрофона - для оперативной голосовой ...

    JavascriptHTMLCSS
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • HTML - верстальщик и контент-менеджер

    $400

    Крупному интернет-порталу строительной тематики требуется грамотный верстальщик и помощник разработчиков по контенту. Постоянная удаленная работа, доступность в сети с 10-00 до 19-00. Доступ в Интернет оплачивается отдельно. Наличие наушников и микрофона – для оперативной голосовой связи. ...

    JavascriptHTMLCSS
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн форума крупного портала

    $600

    Требуется разработка дизайна форума для крупного строительного портала. С возможностью полного редизайна сайта в дальнейшем (пока нужен дизайн только форумов). Требования к дизайну: стиль – МИНИМАЛИЗМ, умение рисовать красивые иконки и кнопки. Оставляйте, пожалуйста, ссылки ...

    Редизайн сайта
    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн форумов крупного портала

    Требуется разработка дизайна форума для крупного строительного портала. С возможностью полного редизайна сайта в дальнейшем (пока нужен дизайн только форумов). Требования к дизайну: стиль - минимализм, умение рисовать красивые иконки и кнопки в стиле ХР. Оставляйте, пожалуйста, ссылки на ...

    Редизайн сайта
    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    17 лет назад